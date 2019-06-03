В Москве открылся первый участок Некрасовской линии метро

Открылся первый участок Некрасовской линии Московского метрополитена. Речь идёт об отрезке от станции «Косино» до станции «Некрасовка».

«Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сказать, что мы совсем победили эту проблему, нельзя, но сегодня такой крупный, большой этап — запускаем первые четыре станции новой ветки метро, первый этап», — цитирует сайт «Москва 24» мэра Сергея Собянина на церемонии открытия.

По его словам, строительство остальных станций идёт полным ходом. Глава города выразил надежду, что до полного запуска линии осталось меньше года.

Ранее ФАН сообщало, что в московском метро запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках.