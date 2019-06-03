В Москве открылся первый участок Некрасовской линии метро

Короткая ссылка
Открылся первый участок Некрасовской линии Московского метрополитена. Речь идёт об отрезке от станции «Косино» до станции «Некрасовка».
В Москве открылся первый участок Некрасовской линии метро
  • ©mos.ru

«Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сказать, что мы совсем победили эту проблему, нельзя, но сегодня такой крупный, большой этап — запускаем первые четыре станции новой ветки метро, первый этап», — цитирует сайт «Москва 24» мэра Сергея Собянина на церемонии открытия.

По его словам, строительство остальных станций идёт полным ходом. Глава города выразил надежду, что до полного запуска линии осталось меньше года.

Ранее ФАН сообщало, что в московском метро запустили пилотный прокат аудиогидов на трёх языках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить