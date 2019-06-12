Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

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Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По всей стране состоялись праздничные гулянья, концерты и фестивали, посвящённые празднованию Дня России. Более 5 млн человек приняли участие более чем в 4200 мероприятиях», — сказала она Интерфаксу.

По словам Волк, для обеспечения охраны правопорядка было задействовано около 40 тыс. сотрудников полиции.

Ранее президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил граждан страны с Днём России.

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