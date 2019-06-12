В Крыму обезвредили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны

Пиротехники ГУ МЧС России по Республике Крым провели двухдневную операцию по обезвреживанию четырёх снарядов времён Великой Отечественной войны в акватории Двуякорной бухты. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый боеприпас нашёл дайвер в районе мыса Киик-Атлама.

«Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как авиационную магнитную донную мину времён Великой Отечественной войны весом в 1000 кг (АМД-1000), которая находилась на дне моря в 100 метрах от берега на глубине около 13 метров», — рассказали в пресс-службе.

В ходе проведения работ по поиску взрывоопасных предметов в этом же районе было обнаружено ещё три боеприпаса — фугасная авиационная бомба немецкого производства весом 500 кг (SD-500) и ещё две АМД-1000.

При проведении работ по ликвидации соблюдены все меры безопасности.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.