В Крыму обезвредили четыре снаряда времён Великой Отечественной войны
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Первый боеприпас нашёл дайвер в районе мыса Киик-Атлама.
«Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как авиационную магнитную донную мину времён Великой Отечественной войны весом в 1000 кг (АМД-1000), которая находилась на дне моря в 100 метрах от берега на глубине около 13 метров», — рассказали в пресс-службе.
В ходе проведения работ по поиску взрывоопасных предметов в этом же районе было обнаружено ещё три боеприпаса — фугасная авиационная бомба немецкого производства весом 500 кг (SD-500) и ещё две АМД-1000.
При проведении работ по ликвидации соблюдены все меры безопасности.
Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области обезвредили два артиллерийских снаряда.