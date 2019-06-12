В Ростовской области почти 4 тысячи человек обратились к врачам из-за укусов клещей

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В Ростовской области более 3,8 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В Ростовской области почти 4 тысячи человек обратились к врачам из-за укусов клещей
  • РИА Новости

Максимальное число пострадавших зафиксировано в Ростове — 577, Таганроге — 227, Волгодонске — 215.

Лабораторно подтверждено 22 случая крымской геморрагической лихорадки.

В регионе проводят противоклещевую обработку территорий. Площадь работ превысила 9,4 тыс. га.

В мае progorod43.ru сообщал, что в Кировской области зарегистрировано 540 случаев укусов клещей с начала нынешнего сезона, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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