В Ростовской области почти 4 тысячи человек обратились к врачам из-за укусов клещей

В Ростовской области более 3,8 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

РИА Новости

Максимальное число пострадавших зафиксировано в Ростове — 577, Таганроге — 227, Волгодонске — 215. Лабораторно подтверждено 22 случая крымской геморрагической лихорадки. В регионе проводят противоклещевую обработку территорий. Площадь работ превысила 9,4 тыс. га. В мае progorod43.ru сообщал, что в Кировской области зарегистрировано 540 случаев укусов клещей с начала нынешнего сезона, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.