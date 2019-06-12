Эксперт прокомментировал заявление заместителя главнокомандующего ВКС о военных лётчицах

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Заслуженный лётчик России Владимир Попов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал заявление заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрея Юдина, который не исключил, что военные лётчицы будут пилотировать истребители.
Эксперт прокомментировал заявление заместителя главнокомандующего ВКС о военных лётчицах
  • ©Пресс-служба Минобороны РФ

Как отметил Попов, советская и российская военная авиация знает и помнит женщин, управлявших истребителями.

«И в современной авиации были вертолётчицы — на службе в армейской авиации. В транспортной авиации была девушка — летала на истребителе МиГ-29», — сказал он.

Эксперт также напомнил о лётчице Марине Попович, известной как Мадам МиГ. Это первая в мире женщина, преодолевшая звуковой барьер на реактивном истребителе.

Ранее Юдин заявил, что девушки, которые впервые в российской истории начали обучение на военных лётчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной.

В конце сентября 2017 года в Краснодарском авиационном училище впервые приняли присягу курсанты-девушки. Будущие лётчицы прошли очень жёсткий отбор: на учёбу зачислили всего 16 из более чем 200 кандидаток. После присяги девушки высадили символическую аллею из 16 деревьев и заложили «капсулу времени».

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