В ВКС не исключили, что военные лётчицы будут пилотировать истребители

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных лётчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной.

По его словам, это станет возможно в том случае, если они проявят соответствующие способности.

«В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Будем смотреть — если девушка талантливая, если у неё получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — цитирует ТАСС Юдина.

В конце сентября 2017 года в Краснодарском авиационном училище впервые приняли присягу курсанты-девушки. Будущие лётчицы прошли очень жёсткий отбор — на учёбу зачислили всего 16 из более чем 200 кандидаток. После присяги девушки высадили символическую аллею из 16 деревьев и заложили «капсулу времени».