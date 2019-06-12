В ВКС не исключили, что военные лётчицы будут пилотировать истребители

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Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных лётчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной.
В ВКС не исключили, что военные лётчицы будут пилотировать истребители
  • РИА Новости

По его словам, это станет возможно в том случае, если они проявят соответствующие способности.

«В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Будем смотреть — если девушка талантливая, если у неё получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», — цитирует ТАСС Юдина.

В конце сентября 2017 года в Краснодарском авиационном училище впервые приняли присягу курсанты-девушки. Будущие лётчицы прошли очень жёсткий отбор — на учёбу зачислили всего 16 из более чем 200 кандидаток. После присяги девушки высадили символическую аллею из 16 деревьев и заложили «капсулу времени».

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