В Татарстане вручили госнаграды

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В Татарстане вручили государственные награды, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.
В Татарстане вручили госнаграды
  • РИА Новости

«Мы признательны трудовым коллективам республики, представителям всех поколений за вклад в укрепление стабильности и межнационального согласия. Вместе участвуя в экономических и социальных преобразованиях, реализуя национальные проекты, мы с уверенностью смотрим в будущее», — заявил глава региона Рустам Минниханов.

Орден Почёта получил секретарь республиканского Совета безопасности Рафаиль Гильманов, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по Татарстану Павел Серов, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — заместитель министра по делам молодёжи региона Анна Захматова.

Кроме того, были вручены медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медали «За отличие в охране общественного порядка» и медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Ранее Минниханов вручил республиканские госнаграды членам оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

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