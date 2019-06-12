На Урале проводится проверка по факту сожжения венков у Вечного огня

В Свердловской области организовали проверку по факту сожжения венков на Вечном огне.

Как сообщает URA.RU, инцидент произошёл в Серове. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых, информация о происшествии поступила от очевидцев, которые утверждали, что к этому причастны дети.

Полицейские вызвали на место сотрудников МЧС. С помощью камер удалось установить личности поджигателей. Ими оказались мальчики шести и семи лет.

«Ребята воспитываются в неполных семьях, без отцов. Хотя на учёте в ПДН не состояли», — рассказал Горелых.

Он добавил, что по итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

«Учитывая, что мальчики не являются субъектами, их законные представители с большой долей вероятности будут привлечены к административной ответственности», — добавил Горелых.

Как уточняет «Интерфакс-Урал», дети играли, вытащили одну ветку из венка и поднесли её к огню. В результате произошёл пожар.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь.