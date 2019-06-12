Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

«Во-первых, наличие различий во мнениях между президентом и его окружением — признак наличия в стране демократического процесса. Не эту ли ценность Вашингтон отстаивает с таким рвением?» — написала Захарова.

Она также напомнила о том, что недавно президент США Дональд Трамп публично назвал своего соратника Рекса Тиллерсона «тупым, как камень».

«Вряд ли это милое сравнение порождено единством во мнениях», — добавила Захарова.

По её словам, «для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону надо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, Twitter Трампа ведёт «фабрика троллей», а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус (Alexey Stolyarov) и Вован».

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что Россия, КНДР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.