Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США
  • РИА Новости

«Во-первых, наличие различий во мнениях между президентом и его окружением — признак наличия в стране демократического процесса. Не эту ли ценность Вашингтон отстаивает с таким рвением?» — написала Захарова.

Она также напомнила о том, что недавно президент США Дональд Трамп публично назвал своего соратника Рекса Тиллерсона «тупым, как камень».

«Вряд ли это милое сравнение порождено единством во мнениях», — добавила Захарова.

По её словам, «для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону надо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, Twitter Трампа ведёт «фабрика троллей», а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры Лексус (Alexey Stolyarov) и Вован».

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что Россия, КНДР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

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