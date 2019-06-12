В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья с ребёнком

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В результате пожара в Нижнем Тагиле погибла семья с маленьким ребёнком.
В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья с ребёнком
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт URA.RU, ссылаясь на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«В результате пожара в коллективных садах вблизи станции Анатольская погибли три человека», — заявил Горелых. 

Отмечается, что причиной возгорания могла быть неисправность электропроводки.

По факту пожара заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

10 июня в Оренбургской области завели дело по факту гибели семьи при пожаре.

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