В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья с ребёнком
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт URA.RU, ссылаясь на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
«В результате пожара в коллективных садах вблизи станции Анатольская погибли три человека», — заявил Горелых.
Отмечается, что причиной возгорания могла быть неисправность электропроводки.
По факту пожара заведено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
10 июня в Оренбургской области завели дело по факту гибели семьи при пожаре.