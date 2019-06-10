В Оренбургской области завели дело по факту гибели семьи при пожаре

В Оренбургской области завели уголовное дело по факту гибели семьи при пожаре, сообщает RIA56.

Основанием стали результаты доследственной проверки.

Инцидент произошёл рано утром 8 июня в селе Беловка. Погибли 62-летняя хозяйка дома, её 41-летний сын и девятилетний внук.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также лиц, причастных к его совершению», — рассказали в региональном СУ СК России.

Назначены экспертизы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.