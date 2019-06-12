Кадыров оценил ситуацию на границе Чечни с Дагестаном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию на границе с Дагестаном, призвал не поддаваться на провокации и заявил, что республика не претендует на чужую территорию.
Кадыров оценил ситуацию на границе Чечни с Дагестаном
  • © РИА Новости

«Мои дорогие дагестанцы, не поддавайтесь на провокации… Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше, чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец», — приводит РИА Новости слова Кадырова.

Он также призвал стороны избегать оскорбительных высказываний.

Ранее СМИ передавали, что ночью 10 июня был демонтирован дорожный знак «Чеченская Республика — Шелковской район» на выезде из Кизляра.

Глава Дагестана Владимир Васильев после сноса дорожного указателя на приграничной с Чечнёй территории отметил, что между республиками временно приостановлен процесс установления границ.

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