Глава Дагестана прокомментировал снос указателя на границе с Чечнёй

Глава Дагестана Владимир Васильев после сноса дорожного указателя на приграничной с Чечнёй территории отметил, что между республиками временно приостановлен процесс установления границ.

Об этом сообщается на сайте главы Дагестана.

«Та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, — это территория, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет», — цитирует Васильева его пресс-служба.

По его словам, представители обеих республик постоянно контактируют друг с другом и примут совместное решение об определении границы с учётом интересов населения.

«Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы», — пояснил Васильев.

Ранее СМИ передавали, что ночью 10 июня был демонтирован дорожный знак «Чеченская Республика — Шелковской район» на выезде из Кизляра.