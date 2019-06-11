Глава Дагестана прокомментировал снос указателя на границе с Чечнёй

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Глава Дагестана Владимир Васильев после сноса дорожного указателя на приграничной с Чечнёй территории отметил, что между республиками временно приостановлен процесс установления границ.
Глава Дагестана прокомментировал снос указателя на границе с Чечнёй
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте главы Дагестана.

«Та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, — это территория, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет», — цитирует Васильева его пресс-служба.

По его словам, представители обеих республик постоянно контактируют друг с другом и примут совместное решение об определении границы с учётом интересов населения.

«Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы», — пояснил Васильев.

Ранее СМИ передавали, что ночью 10 июня был демонтирован дорожный знак «Чеченская Республика — Шелковской район» на выезде из Кизляра.

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