Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.

Как сообщает РИА Новости, началась опытная войсковая эксплуатация пистолетов.

В апреле индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил, что работа межведомственной комиссии, которая принимала решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, завершилась.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский в беседе с НСН прокомментировал допуск пистолета к серийному производству.