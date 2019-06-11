Силуанов прокомментировал дело инвестора Майкла Калви

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов на Примаковских чтениях прокомментировал ситуацию с арестом американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Силуанов прокомментировал дело инвестора Майкла Калви
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я вам говорю, что следствие, суд разберётся с этим. Это незаурядный вопрос, это незаурядные следственные действия. Оно под контролем у руководства страны. Я уверен, что это будет сделано объективно», — приводит слова Силуанова РИА Новости.

При этом он призвал «не фетишизировать этот вопрос».

Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви вызывает озабоченность российских предпринимателей.

16 февраля суд арестовал американца на два месяца. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

Впоследствии арест Калви продлили ещё на три месяца — до 14 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить