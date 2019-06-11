Интервалы между «Ласточками» на МЦК сократят

Инфраструктуру Московского центрального кольца (МЦК) готовят к переходу на четырёхминутный интервал движения поездов «Ласточка» в часы пик. В остальное время интервал составит восемь минут, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«Также холдинг пополнит парк «Ласточек» кольца девятью новыми электропоездами, увеличив его до 51 состава. Для сокращения интервала движения, запланированного в 2019 году, количество рейсов «Ласточек» будет увеличено до 484 в будние дни, что на 130 больше, чем сейчас», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в депо Подмосковная проводятся работы по строительству нового производственного помещения, возводится дополнительный цех техобслуживания.

На станции «Андроновка» строят всесезонную мойку и дополнительный парк отстоя и экипировки «Ласточек».

Ранее НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC и акционерное общество «Мосинжпроект» заключили соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект».