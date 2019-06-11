Назван регион, жители которого лучше всего знают историю Великой Отечественной войны

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Стал известен регион, жители которого лучше всего знают историю Великой Отечественной войны, сообщает «Парламентская газета».
Назван регион, жители которого лучше всего знают историю Великой Отечественной войны
  • © РИА Новости

Организаторы акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» — Молодёжный парламент при Госдуме. Россияне и соотечественники, проживающие за границей, могли проверить свои знания 26 апреля.

Средний балл участников составил 15,72 из 30.

Лидерами признаны Дагестан, Башкирия и Кабардино-Балкария, Челябинская область и Санкт-Петербург.

Меньше всего баллов отмечено в Омской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе.

Общее число сдававших тест составило более 805,5 тыс.

«Самыми активными участниками виртуального «голосования» стали соотечественники из Германии (1827 человек), Монголии (1354 человека), Китая (1392 человека), а также Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Украины и Армении. Всего экзамен прошли пользователи из 43 стран мира», — заявила председатель парламента Мария Воропаева.

Ранее россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне.

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