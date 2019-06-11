Назван регион, жители которого лучше всего знают историю Великой Отечественной войны

Стал известен регион, жители которого лучше всего знают историю Великой Отечественной войны, сообщает «Парламентская газета».

Организаторы акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» — Молодёжный парламент при Госдуме. Россияне и соотечественники, проживающие за границей, могли проверить свои знания 26 апреля.

Средний балл участников составил 15,72 из 30.

Лидерами признаны Дагестан, Башкирия и Кабардино-Балкария, Челябинская область и Санкт-Петербург.

Меньше всего баллов отмечено в Омской и Архангельской областях, Ненецком автономном округе.

Общее число сдававших тест составило более 805,5 тыс.

«Самыми активными участниками виртуального «голосования» стали соотечественники из Германии (1827 человек), Монголии (1354 человека), Китая (1392 человека), а также Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Украины и Армении. Всего экзамен прошли пользователи из 43 стран мира», — заявила председатель парламента Мария Воропаева.

Ранее россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне.