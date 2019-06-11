Эксперт оценил составленный в Германии рейтинг самых красивых русских имён

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Эксперт по выбору имён и псевдонимов, соавтор направления «Нейросемиотика имени» Леонард Боярд в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что немецкий журнал Wunderweib опубликовал статью, в которой привёл список десяти самых красивых русских мужских и женских имён.
Эксперт оценил составленный в Германии рейтинг самых красивых русских имён
  • РИА Новости

«Это очень интересно, потому что у некоторых этих имён вообще-то есть европейские корни. И по большому счёту немцы воспринимают часть наших имен как свои, поэтому выделяют то, что ближе им», — заявил он.

По его мнению, журналисты опирались на критерии мелодичности, хотя если сравнивать два языка, то этот уровень сильно отличается.

Ранее сообщалось, что в числе самых красивых мужских журнал назвал имена Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита, а в числе женских — Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория.

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