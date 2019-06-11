Эксперт оценил составленный в Германии рейтинг самых красивых русских имён
- РИА Новости
«Это очень интересно, потому что у некоторых этих имён вообще-то есть европейские корни. И по большому счёту немцы воспринимают часть наших имен как свои, поэтому выделяют то, что ближе им», — заявил он.
По его мнению, журналисты опирались на критерии мелодичности, хотя если сравнивать два языка, то этот уровень сильно отличается.
Ранее сообщалось, что в числе самых красивых мужских журнал назвал имена Алексей, Николай, Максим, Вадим и Никита, а в числе женских — Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория.