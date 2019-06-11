СМИ назвали причину хлопка газа в жилом доме в Сочи

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Названа причина хлопка бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Сочи, сообщает ФАН со ссылкой на источник.
СМИ назвали причину хлопка газа в жилом доме в Сочи
  • РИА Новости

«Хозяин квартиры на первом этаже утром готовил завтрак и забыл выключить газ. В результате скопления произошёл хлопок», — сказал он.

Как отметил источник, сотрудники МЧС провели обследование здания. Пострадали только межкомнатная перегородка и дверь в квартире.

Все 30 эвакуированных из подъезда жильцов вернулись домой. Пострадавших нет.

В начале июня URA.RU сообщало, что в Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме.

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