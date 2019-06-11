Власти Подмосковья обсудили ситуацию с природными пожарами
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Более тысячи специалистов задействованы только в мероприятиях по профилактике пожароопасных ситуаций. Всего на дежурстве 86 тыс. человек и 350 единиц техники. Об этом рассказал вице-губернатор Дмитрий Пестов.
«По губернаторской программе «Безопасность в Подмосковье» уже построено и возведено 82 новых пожарных депо. Это позволило увеличить уровень пожарного прикрытия с 77 до 98%», — отметил Пестов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее RostovGazeta.ru сообщало, что в Ростовской области ограничили пребывание в лесах.