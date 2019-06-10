В Ростовской области ограничили пребывание в лесах
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Такое решение принято в связи с прогнозируемым установлением четвёртого и пятого классов пожароопасности.
Исключение сделано только для служебных автомобилей, принадлежащих лесопожарным формированиям, оперативным службам, пожарным частям, аварийно-спасательным формированиям и патрульным группам муниципальных образований.
Режим действует до 29 июня. В случае необходимости он будет продлён.
Также стало известно, что в Омской области сняли противопожарный режим. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на МЧС.
Ранее спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Башкирии.