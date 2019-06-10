С понедельника, 10 июня, в Ростовской области ограничили пребывание в лесах, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Такое решение принято в связи с прогнозируемым установлением четвёртого и пятого классов пожароопасности.

Исключение сделано только для служебных автомобилей, принадлежащих лесопожарным формированиям, оперативным службам, пожарным частям, аварийно-спасательным формированиям и патрульным группам муниципальных образований.

Режим действует до 29 июня. В случае необходимости он будет продлён.

Также стало известно, что в Омской области сняли противопожарный режим. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на МЧС.

Ранее спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Башкирии.