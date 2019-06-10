В Ростовской области ограничили пребывание в лесах

Короткая ссылка
С понедельника, 10 июня, в Ростовской области ограничили пребывание в лесах, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В Ростовской области ограничили пребывание в лесах
  • ©pixabay.com

Такое решение принято в связи с прогнозируемым установлением четвёртого и пятого классов пожароопасности.

Исключение сделано только для служебных автомобилей, принадлежащих лесопожарным формированиям, оперативным службам, пожарным частям, аварийно-спасательным формированиям и патрульным группам муниципальных образований.

Режим действует до 29 июня. В случае необходимости он будет продлён.

Также стало известно, что в Омской области сняли противопожарный режим. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на МЧС.

Ранее спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Башкирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить