В «Роскачестве» назвали марки лучших подгузников

Короткая ссылка
«Роскачество» провело исследование детских подгузников, которое показало, что продукция всех популярных в России марок безопасна. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организацию.
В «Роскачестве» назвали марки лучших подгузников
  • © Global Look Press

Отмечается, что объектом соответствующего исследования стала продукция 29 известных торговых марок подгузников больших размеров.

Памперсы проверялись по 49 показателям качества.

«Исследование показало, что все самые популярные в России подгузники безопасные, независимо от цены и страны происхождения», — указано в тексте.

По данным издания, повышенным требованиям стандарта «Роскачества» соответствовали подгузники пяти марок: GOO.N, Libero, Mepsi, Merries, Pampers Premium Care.

Ранее специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое

В свою очередь, координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору качественного мороженого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить