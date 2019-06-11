В «Роскачестве» назвали марки лучших подгузников

«Роскачество» провело исследование детских подгузников, которое показало, что продукция всех популярных в России марок безопасна. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на организацию.

Отмечается, что объектом соответствующего исследования стала продукция 29 известных торговых марок подгузников больших размеров.

Памперсы проверялись по 49 показателям качества.

«Исследование показало, что все самые популярные в России подгузники безопасные, независимо от цены и страны происхождения», — указано в тексте.

По данным издания, повышенным требованиям стандарта «Роскачества» соответствовали подгузники пяти марок: GOO.N, Libero, Mepsi, Merries, Pampers Premium Care.

Ранее специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.

В свою очередь, координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору качественного мороженого.