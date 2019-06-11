В «Роскачестве» назвали марки лучших подгузников
- © Global Look Press
Отмечается, что объектом соответствующего исследования стала продукция 29 известных торговых марок подгузников больших размеров.
Памперсы проверялись по 49 показателям качества.
«Исследование показало, что все самые популярные в России подгузники безопасные, независимо от цены и страны происхождения», — указано в тексте.
По данным издания, повышенным требованиям стандарта «Роскачества» соответствовали подгузники пяти марок: GOO.N, Libero, Mepsi, Merries, Pampers Premium Care.
Ранее специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
В свою очередь, координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору качественного мороженого.