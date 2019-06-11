Москалькова выступила за смягчение наказания для обвиняемых женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью «Российской газете» заявила, что для женщин, обвиняемых в совершении преступлений, не должно быть таких строгих наказаний, как для мужчин.

«Я считаю, что действительно для женщин не должно быть таких суровых наказаний, как для мужчин», — заявила она.

Москалькова добавила, что если у женщин есть положительные характеристики, то их нужно отпускать к детям вне колонии.

Также она призвала после выхода женщин из мест заключения создавать для них «реальные, а не бумажные гарантии и стандарты возвращения в общество».

По её словам, в учреждениях уголовно-исполнительной системы по данным на 1 января 2019 года находилось более 45,1 тысячи женщин. При этом в 13 домах ребёнка при женских колониях находятся 484 ребёнка.

Также Москалькова сообщила, что в 2018 году в России были вынесены оправдательные приговоры по 2082 уголовным делам.