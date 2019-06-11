Танкисты России и Лаоса впервые проведут совместные учения

Россия и Лаос в 2019 году впервые проведут совместные учения танковых подразделений. Об этом информирует пресс-служба Восточного военного округа России.

Отмечается, что военные ВВО поучаствовали в конференции с представителями Минобороны Лаоса по вопросам организации и проведения учений под названием «Ларос-2019».

«Их планируется провести в декабре текущего года на территории Лаоса», — приводит сообщение РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что одной из главных целей учений будет расширение военного сотрудничества между Россией и Лаосом, включая вопросы борьбы с международным терроризмом.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области проходят сборы снайперов и гранатомётчиков Балтфлота.