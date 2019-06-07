В Калининградской области проходят сборы снайперов и гранатомётчиков Балтфлота

В Калининградской области стартовали сборы снайперов и гранатомётчиков Балтийского флота, сообщает «Янтарный край».

Военнослужащие, в частности, отрабатывают навыки тактики, спецподготовки и огневой стрельбы, а также навыки маскировки, корректировки огня и классификации целей.

Кроме того, на занятиях тренируются наблюдать за объектами, рассчитывать расстояние до цели и вести стрельбу по максимально удалённым целям в дневное и ночное время.

Ранее ФАН сообщало, что стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» состоятся в сентябре.