В Калининградской области проходят сборы снайперов и гранатомётчиков Балтфлота

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В Калининградской области стартовали сборы снайперов и гранатомётчиков Балтийского флота, сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области проходят сборы снайперов и гранатомётчиков Балтфлота
  • РИА Новости

Военнослужащие, в частности, отрабатывают навыки тактики, спецподготовки и огневой стрельбы, а также навыки маскировки, корректировки огня и классификации целей.

Кроме того, на занятиях тренируются наблюдать за объектами, рассчитывать расстояние до цели и вести стрельбу по максимально удалённым целям в дневное и ночное время.

Ранее ФАН сообщало, что стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» состоятся в сентябре.

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