В Нижегородской области прекратилось аналоговое вещание федеральных каналов

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В Нижегородской области прекратилось аналоговое эфирное вещание федеральных каналов, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В Нижегородской области прекратилось аналоговое вещание федеральных каналов
  • © Pornchai Jaito / EyeEm
  • Gettyimages.ru

100 аналоговых передатчиков региональной вещательной сети остановили трансляцию ролика о переходе на цифровое телевидение. Его показывали с 3 июня.

Теперь общедоступные федеральные каналы можно принимать только в новом формате.

Аналоговое вещание осталось у региональных, муниципальных и тех федеральных каналов, которые не попали в первый и второй мультиплекс цифрового вещания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе отключили все аналоговые телепередатчики.

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