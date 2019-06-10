В Нижегородской области прекратилось аналоговое вещание федеральных каналов
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100 аналоговых передатчиков региональной вещательной сети остановили трансляцию ролика о переходе на цифровое телевидение. Его показывали с 3 июня.
Теперь общедоступные федеральные каналы можно принимать только в новом формате.
Аналоговое вещание осталось у региональных, муниципальных и тех федеральных каналов, которые не попали в первый и второй мультиплекс цифрового вещания.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе отключили все аналоговые телепередатчики.