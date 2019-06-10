МВД опубликует итоги экспертизы образцов ДНК по делу Голунова
- © Агенство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл
«Экспертиза ДНК, находящейся на пакетах с наркотическими веществами и имеющей отношение к расследованию уголовного дела в отношении И. Голунова, в настоящее время проводится и будет завершена завтра во второй половине дня. О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность», — рассказали ТАСС в ГУ МВД по Москве.
Ранее на пакетах с наркотиками, которые изъяли у Голунова, нашли ДНК нескольких человек.
Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста для проверки.