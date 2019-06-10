МВД опубликует итоги экспертизы образцов ДНК по делу Голунова

Полиция Москвы опубликует итоги экспертизы образцов ДНК, которые нашли на изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками, сразу после получения результатов во вторник, 11 июня.

«Экспертиза ДНК, находящейся на пакетах с наркотическими веществами и имеющей отношение к расследованию уголовного дела в отношении И. Голунова, в настоящее время проводится и будет завершена завтра во второй половине дня. О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность», — рассказали ТАСС в ГУ МВД по Москве.

Ранее на пакетах с наркотиками, которые изъяли у Голунова, нашли ДНК нескольких человек.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста для проверки.