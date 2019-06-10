Суд отклонил ходатайство о мере пресечения экс-начальнику СвЖД
- РИА Новости
Защита настаивала на освобождении Миронова из-под домашнего ареста.
«Изучив представленные в суд материалы, суд находит ходатайство не подлежащим рассмотрению», — отмечается в постановлении.
Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Он обвиняется по статьям «Получение взятки должностным лицом» и «Злоупотребление служебными полномочиями».
В апреле суд изменил меру пресечения для главы фирмы «СВСтройСервис» из Тулы Сергея Петрыкина — фигуранта по делу Миронова.