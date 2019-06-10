Суд отклонил ходатайство о мере пресечения экс-начальнику СвЖД

Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел вопрос о мере пресечения экс-начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, сообщает URA.RU.

Защита настаивала на освобождении Миронова из-под домашнего ареста.

«Изучив представленные в суд материалы, суд находит ходатайство не подлежащим рассмотрению», — отмечается в постановлении.

Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Он обвиняется по статьям «Получение взятки должностным лицом» и «Злоупотребление служебными полномочиями».

В апреле суд изменил меру пресечения для главы фирмы «СВСтройСервис» из Тулы Сергея Петрыкина — фигуранта по делу Миронова.