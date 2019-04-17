Суд изменил меру пресечения для фигуранта по делу экс-начальника СвЖД

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Ленинский суд Екатеринбурга изменил меру пресечения для главы фирмы «СВСтройСервис» из Тулы Сергея Петрыкина — фигуранта по делу экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Петрыкина Юлию Бузуеву.
Суд изменил меру пресечения для фигуранта по делу экс-начальника СвЖД
  • РИА Новости

«Суд избрал ему другую меру пресечения — запрет определённых действий», — сказала Бузуева.

Петрыкину запрещено общаться с участниками и свидетелями по делу.

Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Он обвиняется по статьям «Получение взятки должностным лицом» и «Злоупотребление служебными полномочиями».

Петрыкина задержали и отправили под арест в Туле. В дальнейшем его этапировали в СИЗО №1 Екатеринбурга, где он содержался до сих пор.

Ранее сообщалось, что на Урале завели дело против свидетеля по делу экс-начальника СвЖД.

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