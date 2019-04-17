Суд изменил меру пресечения для фигуранта по делу экс-начальника СвЖД
- РИА Новости
«Суд избрал ему другую меру пресечения — запрет определённых действий», — сказала Бузуева.
Петрыкину запрещено общаться с участниками и свидетелями по делу.
Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Он обвиняется по статьям «Получение взятки должностным лицом» и «Злоупотребление служебными полномочиями».
Петрыкина задержали и отправили под арест в Туле. В дальнейшем его этапировали в СИЗО №1 Екатеринбурга, где он содержался до сих пор.
Ранее сообщалось, что на Урале завели дело против свидетеля по делу экс-начальника СвЖД.