На Урале завели дело против свидетеля по делу экс-начальника СвЖД
- РИА Новости
Статья — «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».
Как отметили в ведомстве, «преступные действия вышеуказанного гражданина не связаны с расследованием иных уголовных дел следственного управления».
Ранее сообщалось, что Миронову продлили домашний арест до 12 июня.
Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Впоследствии его арестовали и отправили в СИЗО. Заведено два уголовных дела по статьям «Получение должностным лицом взятки» и «Злоупотребление служебными полномочиями».