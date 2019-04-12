На Урале завели дело против свидетеля по делу экс-начальника СвЖД

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Один из свидетелей по делу бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова Евгений Акулов стал фигурантом уголовного дела, сообщает URA.RU со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте.
На Урале завели дело против свидетеля по делу экс-начальника СвЖД
  • РИА Новости

Статья — «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Как отметили в ведомстве, «преступные действия вышеуказанного гражданина не связаны с расследованием иных уголовных дел следственного управления».

Ранее сообщалось, что Миронову продлили домашний арест до 12 июня.

Миронов был задержан 13 декабря 2018 года. Впоследствии его арестовали и отправили в СИЗО. Заведено два уголовных дела по статьям «Получение должностным лицом взятки» и «Злоупотребление служебными полномочиями».

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