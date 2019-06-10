В Крыму рассказали о важности ж/д части Крымского моста
- @Krymsky_bridge
«Есть несколько моментов. Во-первых, будет десять пар поездов, которые будут связывать Крым с дальними регионами и с обеими столицами России. Планируется запуск современных двухэтажных поездов из Москвы. Сообщение будет не только с Симферополем, но и Севастополем, с Евпаторией, с Джанкоем, естественно, с Керчью и Феодосией», — заявил он.
По его словам, появится полностью независимое от погоды и времени суток соединение с крупнейшими регионами и городами России.
Как отметил Черняк, будут и грузовые составы, что позволит обеспечить совершенно другое товаронаполнение Крыма, серьёзно повлияет на удешевление себестоимости продукции на полуострове.
Ранее в Госдуме оценили важность ж/д части Крымского моста.