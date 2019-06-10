В Госдуме оценили важность ж/д части Крымского моста

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василия Назаряна о том, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря.

«Отсутствие железнодорожной ветки вынуждает многих туристов проводить отпуск за рулём, хотя они предпочли бы относительно недорогой и комфортный способ поездки в Крым на поезде. Кроме того, многие промышленные товары можно было бы доставлять на полуостров, образно говоря, не сотней грузовиков, а одним грузовым вагоном. Без сомнения, дороги Крыма уже переполнены автомобилями и, несмотря на открытие одной полосы «Тавриды», пробок не избежать», — считает Бальбек.

Депутат выразил уверенность в том, что железнодорожная ветка станет настоящей альтернативой для тех, кто «хочет посмотреть Крым на комфортной скорости».

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.

Как отмечается, продажа билетов стартует за 45 суток до открытия движения.