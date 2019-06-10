Депутат отметил важность железнодорожной части Крымского моста

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Василия Назаряна о том, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря.

«Безусловно, Крымский мост разделили историю российского Крыма на «до» и «после». Наш полуостров в логистическом смысле стал неотъемлемой частью страны, связанной прямым сообщением. Мы помним, что до этого связь осуществлялась через паромную переправу и авиасообщение. Конечно, это создавало определённые сложности для туристов, приезжающих на полуостров. Открытие Крымского моста, его автомобильной части, позволило в 2018 году получить сильный рост туристического потока по сравнению с 2017 годом», — отметил депутат.

Ганжара также подчеркнул, что в прошлом году на полуострове был побит постсоветский рекорд туристического потока.

«Конечно, очень важным и значимым элементом логистики станет открытие железнодорожной части Крымского моста. Мы понимаем, что ж\д провозки, как с точки зрения пассажиров, так и с точки зрения грузов, являются одними из самых эффективных средств передвижения. Те наши граждане, которые ещё не побывали в Крыму, с открытием железнодорожной части смогут приезжать на полуостров, отдыхать тут не только в летний сезон, но и в течение года», — заключил он.

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.

Как отмечается, продажа билетов стартует за 45 суток до открытия движения.