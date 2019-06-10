Шахта в Кузбассе временно приостановила работу из-за ЧП с вентиляцией

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Шахта «Алексиевская» в Кемеровской области временно приостановила работу из-за сбоя в системе вентиляции.
Шахта в Кузбассе временно приостановила работу из-за ЧП с вентиляцией
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента угольной промышленности региона.

«На шахте «Алексиевская» произошла остановка главного вентилятора на промплощадке. Работа шахты приостановлена, добыча временно не ведётся», — сказал он.

Собеседник добавил, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

По данным департамента, повреждение на линии, из-за которого остановился вентилятор, предположительно, планируется устранить в течение нескольких часов.

Ранее почти 90 горняков начали выводить на поверхность из шахты «Алексиевская» в Кемеровской области из-за остановки главного вентилятора.

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