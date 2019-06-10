Десятки горняков покидают шахту в Кузбассе из-за остановки вентилятора

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Почти 90 горняков выводят на поверхность из шахты «Алексиевская» в Кемеровской области из-за остановки главного вентилятора.
Десятки горняков покидают шахту в Кузбассе из-за остановки вентилятора
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На момент ЧП в шахте находились 95 горняков, 87 из них выводят на поверхность», — сказал собеседник.

Уточняется, что в шахте остаются восемь человек, которые будут заниматься решением вопроса жизнеобеспечения. К месту происшествия уже выехали два отделения горноспасателей.

В марте в результате обрушения породы на шахте «Карагайлинская» в Кемеровской области погиб один человек.

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