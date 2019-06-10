Россия готова увеличить контингент своих миротворцев в миссиях ООН

Начальник управления международного сотрудничества МВД России Пётр Попов заявил о готовности российской стороны увеличить контингент своих миротворцев в миссиях ООН.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас всегда есть резерв миротворцев, информация о которых имеется в секретариате ООН, это около 20-25 конкретных людей, готовых выдвинуться на место службы в миссию в любой момент, со всеми необходимыми сертификатами», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что данный резерв не используется ООН под разными предлогами. В частности, по его словам, в организации указывали, что «нужны конкретные профессии, которых нет у этих 25 человек».

Как уточнил Попов, в настоящий момент в шести миссиях ООН работают 36 сотрудников МВД России.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня.