Россия готова увеличить контингент своих миротворцев в миссиях ООН

Короткая ссылка
Начальник управления международного сотрудничества МВД России Пётр Попов заявил о готовности российской стороны увеличить контингент своих миротворцев в миссиях ООН.
Россия готова увеличить контингент своих миротворцев в миссиях ООН
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. 

«У нас всегда есть резерв миротворцев, информация о которых имеется в секретариате ООН, это около 20-25 конкретных людей, готовых выдвинуться на место службы в миссию в любой момент, со всеми необходимыми сертификатами», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что данный резерв не используется ООН под разными предлогами. В частности, по его словам, в организации указывали, что «нужны конкретные профессии, которых нет у этих 25 человек».

Как уточнил Попов, в настоящий момент в шести миссиях ООН работают 36 сотрудников МВД России.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить