Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора
«Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах», — заявила Матвиенко.
По её мнению, это приведёт к тому, что «главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом».
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее упростили процедуры получения разрешений на строительство и подключение к электросетям.
Отмечалось, что такое решение принято для привлечения инвестиций.