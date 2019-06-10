Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.

«Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах», — заявила Матвиенко.

По её мнению, это приведёт к тому, что «главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее упростили процедуры получения разрешений на строительство и подключение к электросетям

Отмечалось, что такое решение принято для привлечения инвестиций.

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