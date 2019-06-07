В Адыгее упростили процедуру получения разрешений на строительство для привлечения инвестиций

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В Адыгее упростили процедуры получения разрешений на строительство и подключение к электросетям, сообщает портал «Юга.ру». Такое решение принято для привлечения инвестиций.
В Адыгее упростили процедуру получения разрешений на строительство для привлечения инвестиций
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Время ожидания соответствующих документов сократилось в два раза.

Эти данные привёл Национальный рейтинг агентства стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме.

«Время регистрации юридических лиц сократилось в республике с 12,3 до 10,08 дней. Время получения разрешений на строительство — с 268,15 до 101,11 дней, регистрации прав собственности — с 16,35 до 13,29 дней, подключения к электросетям — с 164 до 77,63 дней», — заявили в Министерстве экономического развития и торговли республики.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работе портала поставщиков в 2019 году.

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