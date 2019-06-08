Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

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Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
  • Reuters

В своём Instagram Соловьёв опубликовал видео инцидента. 

По словам журналиста, на нём видно, что в произошедшей опасной ситуации «на вертолётной площадке» российского военного корабля «безмятежно загорает один из членов команды». 

«Вот это выдержка!» — написал Соловьёв.

Ранее Пятый канал опубликовал видео, на котором запечатлено, как американский крейсер Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

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