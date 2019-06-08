Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
- Reuters
В своём Instagram Соловьёв опубликовал видео инцидента.
По словам журналиста, на нём видно, что в произошедшей опасной ситуации «на вертолётной площадке» российского военного корабля «безмятежно загорает один из членов команды».
«Вот это выдержка!» — написал Соловьёв.
Ранее Пятый канал опубликовал видео, на котором запечатлено, как американский крейсер Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».