В Минпросвещения оценили заявление проректора РАНХиГС об учителях

Замминистра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал заявление проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что большинство учителей являются «серой массой закомплексованных неудачников».

«Возможно, господин Федотов не в курсе результатов последних исследований PIRLS и TIMSS, в которых Россия находится в числе стран-лидеров. И это в первую очередь заслуга наших учителей», — приводит его слова РИА Новости.

Зенькович отметил, что не следует говорить о том, что учителя не развиваются на профессиональном поприще. В частности, замминистра подчеркнул, что «без постоянного совершенствования своих навыков невозможно завоевать авторитет среди детей».

«Полагаю лицемерием рассуждать о будущем образования без должного уважения к тем, кто каждый день по своему призванию приходит в школу и берёт на себя ответственность за судьбу наших детей», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что проректор академии Иван Федотов, выступая на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, назвал большинство школьных педагогов «серой массой закомплексованных неудачников». По его мнению, большинство учителей не способны развиваться и давать детям знания.