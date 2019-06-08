В Минпросвещения оценили заявление проректора РАНХиГС об учителях

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Замминистра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал заявление проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова о том, что большинство учителей являются «серой массой закомплексованных неудачников».
В Минпросвещения оценили заявление проректора РАНХиГС об учителях
  • РИА Новости

«Возможно, господин Федотов не в курсе результатов последних исследований PIRLS и TIMSS, в которых Россия находится в числе стран-лидеров. И это в первую очередь заслуга наших учителей», — приводит его слова РИА Новости.

Зенькович отметил, что не следует говорить о том, что учителя не развиваются на профессиональном поприще. В частности, замминистра подчеркнул, что «без постоянного совершенствования своих навыков невозможно завоевать авторитет среди детей».

«Полагаю лицемерием рассуждать о будущем образования без должного уважения к тем, кто каждый день по своему призванию приходит в школу и берёт на себя ответственность за судьбу наших детей», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что проректор академии Иван Федотов, выступая на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, назвал большинство школьных педагогов «серой массой закомплексованных неудачников». По его мнению, большинство учителей не способны развиваться и давать детям знания. 

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