В Роскомнадзоре рассказали о заморозке ситуации вокруг BBC в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о заморозке ситуации вокруг вещателя BBC после того, как ведомство в ходе проверки выявило нарушения в работе компании.

«В своё время причиной внеплановой проверки BBC были действия наших коллег из Ofcom в Великобритании по отношению к российскому вещателю RT», — сказал Жаров в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

По его словам, тогда он публично заявил, что действия по отношению к английскому вещателю — «ответ на действия в отношении российского вещателя».

«Ofcom свои действия по отношению к RT заморозил, мы свои действия по отношению к BBC тоже заморозили», — отметил Жаров.

Глава Роскомнадзора не исключил, что в случае рецидива, если интересы RT будут ущемляться, ведомство вернётся к ситуации и предпримет действия.

В январе Роскомнадзор повторно запросил у вещателя телеканала BBC World News в России сведения, подтверждающие соблюдение российского законодательства.

Внеплановая проверка в отношении компании выявила определённые нарушения.