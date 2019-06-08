Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

«В настоящее время материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова поступил в суд. Ожидается его доставка в здание суда», — рассказали агентству.

Ранее стало известно, что Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.