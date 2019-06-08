Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
- Reuters
«В настоящее время материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова поступил в суд. Ожидается его доставка в здание суда», — рассказали агентству.
Ранее стало известно, что Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.