Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова

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Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова
  • Reuters

«В настоящее время материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова поступил в суд. Ожидается его доставка в здание суда», — рассказали агентству.

Ранее стало известно, что Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В ходе досмотра в рюкзаке журналиста нашли пакет с наркотиками. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. 7 июня возле здания Главного управления МВД по Москве прошла акция в поддержку Голунова.

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