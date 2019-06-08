СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

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Следователи начали проверку после того, как в Московской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.
СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Подмосковье
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«Пилот 1963 года рождения, находившийся на борту воздушного судна, доставлен в медицинское учреждение, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщила РИА Новости представитель транспортного управления Елена Марковская.

Ранее стало известно, что в Подмосковье при жёсткой посадке самолёта пострадал один человек.

Самолёт приземлился в лесном массиве вблизи деревни Кармолино Щёлковского района.

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