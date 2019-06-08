В Подмосковье при жёсткой посадке самолёта пострадал один человек

В городском округе Лосино-Петровский Московской области совершил жёсткую посадку легкомоторный самолёт, в результате чего пострадал один человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Частный легкомоторный самолёт с одним человеком на борту совершил жёсткую посадку в лесном массиве. Пострадал пилот, находится в сознании», — заявили в МЧС.

Представитель спасательного ведомства добавил, что самолёт после жёсткой посадки не загорелся. На месте ЧП работают 18 человек, задействовано шесть единиц техники.

Ранее два человека пострадали при жёсткой посадке легкомоторного самолёта на Кубани.