Два человека пострадали при жёсткой посадке легкомоторного самолёта на Кубани

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В результате жёсткой посадки частного двухместного самолёта на Кубани пострадали два человека.
Два человека пострадали при жёсткой посадке легкомоторного самолёта на Кубани
  • РИА Новости

«В 11:30 от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы Новокубанского района поступило сообщение о том, что в районе хутора Фортштадт совершил жёсткую посадку частный двухместный легкомоторный самолёт», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошло крушение самолёта Як-18, в результате ЧП погибли два человека. 

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