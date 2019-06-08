Два человека пострадали при жёсткой посадке легкомоторного самолёта на Кубани

В результате жёсткой посадки частного двухместного самолёта на Кубани пострадали два человека.

«В 11:30 от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы Новокубанского района поступило сообщение о том, что в районе хутора Фортштадт совершил жёсткую посадку частный двухместный легкомоторный самолёт», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошло крушение самолёта Як-18, в результате ЧП погибли два человека.