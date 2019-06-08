Два человека пострадали при жёсткой посадке легкомоторного самолёта на Кубани
- РИА Новости
«В 11:30 от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы Новокубанского района поступило сообщение о том, что в районе хутора Фортштадт совершил жёсткую посадку частный двухместный легкомоторный самолёт», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК России.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошло крушение самолёта Як-18, в результате ЧП погибли два человека.