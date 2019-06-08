МЧС предупредило о сильной жаре в воскресенье в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве, которая продлится в столице и в воскресенье, 9 июня.

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«По прогнозам синоптиков (Росгидромет. — RT) 9 июня в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30—32 градуса», — приводит РИА Новости сообщение МЧС. МЧС рекомендует использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить побольше воды и избегать перегрева на солнце. Ранее Гидрометцентр России объявил в московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности на выходные, 8 и 9 июня, в связи с жарой.