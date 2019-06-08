Пожар в колонии на Урале ликвидировали
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«Пожар ликвидирован. Пострадал от огня один отряд, где проживают осуждённые, производственные помещения», — сообщил Левченко.
По его словам, ведётся проливка и разборка конструкций.
В ФСИН добавили, что этапирование осуждённых в другие исправительные учреждения не требуется.
Предварительной причиной пожара считается сухая ветреная погода.
«Скорее всего, загорелась трава, что-то такое, связанное с природным фактором, а не с проводкой», — заявил представитель ведомства, отметив, что специалисты устанавливают точную причину на месте ЧП.
Ранее прокуратура начала проверку из-за пожара в посёлке Гари. Площадь возгорания составила 2000 кв. м.
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв в беседе с НСН оценил нынешний пожароопасный сезон в стране.