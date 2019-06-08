В ДТП в Новосибирской области погибли три человека

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В дорожно-транспортном происшествии в Тогучинском районе Новосибирской области погибли три человека, включая ребёнка.

«По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio – женщина и 7-летний мальчик», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Отмечается, что водитель второго автомобиля получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области в результате ДТП с участием двух легковых машин и автобуса погибли три человека, ещё двое пострадали.

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