В ДТП в Новосибирской области погибли три человека
«По предварительной информации, в результате столкновения автомобилей Nissan Qashqai и Toyota Premio погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio – женщина и 7-летний мальчик», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
Отмечается, что водитель второго автомобиля получил травмы.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области в результате ДТП с участием двух легковых машин и автобуса погибли три человека, ещё двое пострадали.