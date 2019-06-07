Кузнецова оценила ситуацию с демографией в мире и в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с газетой «Известия» оценила ситуацию с демографией.

Как заявила омбудсмен, снижение демографии наблюдается по всему миру, в том числе в России.

По словам Кузнецовой, в стране этой теме уделяется большое внимание. Например, есть нацпроект «Демография».

Кроме того, омбудсмен призвала беречь детей в первую очередь от родительского безразличия.

«Защитить от безответственности, от равнодушия. Потому что ребёнок не встанет и не напишет жалобу, он никому не пожалуется, никогда не расскажет, что ему не сделали операцию вовремя. Но теперь расскажет. Теперь расскажем об этом мы. Теперь про каждого, чьи права были нарушены, узнают. Мы постараемся это исправить — и систему тоже», — сказала Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Кузнецова призвала принять государственную программу обеспечения сирот жильём.