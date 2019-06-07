Счётная палата получит дополнительное финансирование на цифровизацию

Короткая ссылка
На Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство России получило заявку на цифровизацию Счётной палаты и учло её при распределении ресурсов. Об этом сообщает газета «Известия».
Счётная палата получит дополнительное финансирование на цифровизацию
  • РИА Новости

«Мы будем активно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, повышалась открытость и общество больше знало о том, какие итоги деятельности министерств, ведомств, регионов, где работает СП, а с другой стороны, чтобы и для проверяемых и для контролируемых организаций этот процесс цифровизации был безболезненным», — пояснил он.

Как отметил Акимов, Счётная палата является мощным аналитическим центром и обработка и агрегация получаемых сведений очень важна для ведомства.

Ранее НСН сообщала, что на ПМЭФ правительство Москвы и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» договорились о сотрудничестве при проведении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить