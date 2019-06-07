Счётная палата получит дополнительное финансирование на цифровизацию
- РИА Новости
«Мы будем активно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, повышалась открытость и общество больше знало о том, какие итоги деятельности министерств, ведомств, регионов, где работает СП, а с другой стороны, чтобы и для проверяемых и для контролируемых организаций этот процесс цифровизации был безболезненным», — пояснил он.
Как отметил Акимов, Счётная палата является мощным аналитическим центром и обработка и агрегация получаемых сведений очень важна для ведомства.
Ранее НСН сообщала, что на ПМЭФ правительство Москвы и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» договорились о сотрудничестве при проведении закупок товаров, работ и услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».